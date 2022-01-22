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員工染疫竟不甩桃市府停工令持續運作 亞旭電腦挨罰了

高雄今再暴增14例共累計27例！今確診者足跡曝光

防堵疫情漏洞 經濟部：賣場、餐飲強制實名制

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
防疫措施。圖／指揮中心提供
防疫措施。圖／指揮中心提供

本土疫情爆發，經濟部今表示，適逢春節前採買人潮，為降低COVID-19威脅國內社區防疫安全，經濟部已請超商、超市及餐飲業確實落實實聯制，量體溫等防疫措施，各超商超市也會加強實聯制的廣播密度提醒民眾配合實聯制，以共同維護門市人員及顧客的安全。

經濟部表示，由於桃園事件蔓延係因未落實實聯制所致，因此呼籲民眾，為了保護自身的安全，務必配合實聯制。另為加強防範疫情擴大，也請桃園地區超商、超市及餐飲業的門市及從業人員，即使已完成2劑疫苗接種，仍應主動進行快篩。

另外，餐飲業目前雖未限制內用，惟需加強落實實聯制，如未落實上開規定，指揮中心或地方衛生主管機關得要求禁止內用。

新冠肺炎 COVID-19

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