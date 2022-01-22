勞動部啟動4大措施 聘50名移工以上公司全面快篩

本土確診案例今暴增82例，其中亞旭電腦桃園廠就占了64例，確診個案包括外籍與本國籍勞工。勞動部長許銘春今出席指揮中心記者會時表示，針對移工，勞動部除嚴格要求雇主及仲介公司配合相關篩檢及疫調，也立即啟動4大應變措施，其中，第一波將優先協助聘雇移工人數達50人以上的事業單位進行全面快篩。

許銘春說，勞動部昨天已立即要求雇主及仲介公司提供亞旭移工宿舍配置資訊，並透過桃園市勞動局訪查移工宿舍情形，釐清確診的兩名移工住宿配置，該兩名移工屬於上下舖雅房格局，移工都有個人獨立床舖及使用空間，且住宿空間也符合每人3.6平方公尺的標準，衛浴部分採共用衛浴，依防疫指引採分時、分流使用，桃園市勞動局訪視該移工宿舍，也都符合勞動部所訂的雇主聘僱移工防疫指引規範。

許銘春說，勞動部已要求雇主與仲介公司對於經匡列密切接觸者及同樓層宿舍移工不要外出，並配合採檢與疫調，並督導雇主及仲介公司配合移工提供膳宿及集中採買所需生活用品，同時加強宿舍清消次數，勞動部次長王安邦及勞動力發署署署長蔡孟良等人今早也已赴桃園前進指揮所。

許銘春指出，勞動部也啟動的4大應變措施，第一步是動員1995專線、機場服務站及直聘中心雙語人員，配合衛生單位展開移工篩檢疫調作業，另外也協調經濟部等中央目的主管機關，第一波優先協助聘僱移工人數達50人以上事業單位，近期內要求所聘移工全面快篩，後續持續規劃50人以下重點快篩。目前全台聘50名以上移工的事業單位約1200家，桃竹苗地區184家。

第二，違反防疫指引落實裁罰。許銘春說，勞動部將加強查核移工防疫措施及雇主落實生活照顧管理責任，查核雇主是否遵守「雇主應辦理措施」及「建議辦理措施」，如落實分流分艙原則、禁止不同雇主或同雇主不同工作地點的移工住宿同一樓層、明定工作規則及宿舍管理規則，加強防疫宣導、掌握移工健康狀況及安排就醫、預為準備1人1室隔離空間等，若雇主未遵守，將依就業服務法開罰6至30萬元，並廢止聘僱或招募許可。

第三點則是繼續鼓勵移工完整施打疫苗。許銘春表示，截至1月18日止，移工疫苗接種率第一劑逾93%、第二劑逾73%，本次桃園工廠移工疫苗接種率第一劑85%、第二劑75%，勞動部呼籲雇主及仲介公司儘速協助移工完整接種2劑疫苗，已完整接種2劑疫苗滿12週的移工，則可預約追加施打第3劑。

許銘春說，第四點，勞動部將加強宣導移工防疫觀念，勞動部先前就已將疫情指揮中心發布的疫情資訊翻譯成英語、泰語、印尼語及越南語，並透過勞動部所建置的「LINE@移點通」進行推播，相關防疫資訊亦同步置於多國語跨國勞動力權益維護資訊網站。

許銘春說，勞動部已經發文給雙北、桃竹苗地區，建議移工暫時不要外出，由雇主、仲介業者代買生活用品，若不得已外出則需落實防疫規定。至於移工群聚確診是否影響原本預計在年後2月15日的第二波移工引進專案，許銘春則表示，目前啟動時間需視國內疫情狀，再進一步跟指揮中心討論，由指揮官決定。

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