台灣燈會照辦？王國材：是否限制人流、改線上要看疫情
國內疫情持續升溫，今天就新增82例本土。對於台灣燈會是否照常舉行，交通部長王國材說，相關施工都照常做，要不要限制人流、或是改為線上參觀，要視疫情發展狀況。
2022台灣燈會將於2月15日、元宵節當天在高雄市衛武營展區登場，高雄市政府昨天宣布，取消2月1日點燈儀式、2月1日至2月6日作品不關燈、活動不集會，也不舉行開幕儀式；不過2月15日的中央主燈點燈是由交通部觀光局主辦。
對於台灣燈會是否如期舉辦，王國材今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會上說，施工廠商都在進行，所有施工照常做，最後點燈、到底要不要有限制人流，或是沒有人流改線上參觀，都要看疫情狀況。
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