春節寺廟禁飲食、搶頭香 徐國勇：政治人物禁止跑攤

疫情升溫，內政部長徐國勇宣布，春節期間宗教場所參拜人員禁止飲食，若有平安湯圓、麵食，必須以密封盒包裝，並禁止提供餐具。若要擲筊，必須有專人每次消毒，並強烈建議民眾自備參拜器具。香客大樓以一人一室為限。另外，停辦容易人潮擁擠的集會活動，比如搶頭香、遶境、廟會，500人以上宗教活動必須提報防疫計畫，「政治人物禁止跑攤」。

行政院今上午召開擴大防疫會報，徐國勇下午出席指揮中心記者會。他表示，春節期間宗教場所、宗教集會活動防疫措施，共同性的措施每天都在做，包含實聯制、量體溫，提供洗手或消毒用品等，更要加強環境衛生，對確診事件更要依據CDC規定即時應變。

徐國勇表示，宗教場所員工與內部人員健康管理，「至少要接種兩劑疫苗」，如果沒有，請宗教團體暫時休息，等打完兩劑，14天後再來參與活動。其次，進入宗教場所要全程配戴口罩，尤其是神職人員、執事人員、主持宗教儀式人員，全數必須戴口罩。

集會活動方面，徐國勇說，「所有民選公職人員及政府官員，禁止跑攤。」在過年時，共體時艱，把這波疫情很快度過，作為民眾典範和表率。其次，必須防止聚集、群聚等場所，停辦容易聚集擁擠的人潮，難以維持社交距離的集會活動，「比如搶頭香、遶境、遊行、搶春遊等，春節期間停辦。」宗教活動參與人數達到500人以上必須提報防疫計畫，經過舉辦地區地方政府同意後，始得辦理。

徐國勇進一步表示，參拜、禮拜都沒問題，但必須進行人流管控。根據過往經驗，管控可人留人數，室內2.25平方米、室外1平方米，出入口必須派員管控進場人數，出入也必須分流，以宗教廟宇來說，可龍進虎出、右近左出，參拜動線需妥善規化。民眾點光明燈、捐款，要維持室內1.5公尺、室外1公尺，要標示牌站立點。

餐飲部份，參拜人員禁止飲食，若有提供平安湯圓、其他餐點如麵食等，宗教團體需以密封盒包裝，要有蓋子並先分裝，禁止在公共場所現場分裝。

住宿方面，若有香客大樓、會館等非內部人員住宿場所，以一人一室違憲，「若是大通舖只能一人住。」另外，也禁止宗廟提供餐具；若要擲筊，則一定要派專人在民眾使用後，每一次都要噴灑酒精消毒，並強烈建議民眾自備以上祭祀器具。 防疫措施。圖／指揮中心提供 防疫措施。圖／指揮中心提供 防疫措施。圖／指揮中心提供

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