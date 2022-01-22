影／驚爆70人確診 王必勝：已要求亞旭及同廠區公司停工

台灣新冠肺炎疫情升溫，昨晚又爆出63名確診案例，總共是70例確診，都是在遠雄自由貿易港區內的亞旭電腦大園廠，目前也已經要該廠商停工，以及同廠區廠商預防性停工。

桃園機場前進指揮所指揮官王必勝在下午開會前接受媒體聯訪表示，今天在遠雄自由貿易港區也設立前進指揮所，人員處理方面分為本籍員工及外籍移工做分別的處理，移工368位扣除已經確診的，剩下的都將送往集中檢疫所進行居家隔離，其他本籍員工也會做相關處理。經了解亞旭大園廠的員工會跟中和廠的員工做交流，也請另一個廠區做相關處理。

王必勝說將對同廠區其他29家公司進行擴大採檢，其他公司的移工都也要採檢，通通要求他們所有的員工出來採檢，也希望遠雄自貿港廠區的所有員工，如果有症狀或是跟他們有業務往來，歡迎出來自願採檢，園區內到下禮拜五前將有常設的採檢站。

王必勝指出目前亞旭已經被要求停工，要再看狀況才能復工，至於同一園區另外29家公司今明兩天先做預防性停工，先做人員採檢和環境的清消，後續處理要看採檢結果和指揮中心的指令。

王必勝解釋沒有萬人採檢，目前初步估計是2000多位，希望大家都來採檢會分次序，最嚴重先採檢，再看採檢結果做滾動式調整。 近期台灣新冠肺炎疫情升溫，昨晚又爆出63名確診案例，總共是70例確診，都是在遠雄自由貿易港區內的亞旭電腦大園廠，目前也已經要該廠商停工，以及同廠區廠商預防性停工，圖為今天前往園區上班的移工。記者季相儒／攝影

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