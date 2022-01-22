竹市防疫旅館814間房近滿 市府春節前強化空調改善

國人近期陸續返台過年，新竹市防疫旅館進入住房高峰，全市12間防疫旅館814間房目前幾乎滿房。市府城市行銷處每月定期檢查防疫措施，因應春節到來加上疫情加劇，最近更邀請空調與感控專家全面檢查改善，降低感染風險，強化居家檢疫隔離安全。

旅外國人看準居家檢疫期滿後回家國年，14、15日為返台最高峰，新竹市政府城市行銷處觀察住房狀況，已經陸續有空房釋出，但因房間並需消毒靜置數天才能開放下一組客人入住，今天防疫旅館入住情形仍接近滿房，有居家檢疫者為大宗，預估下周離過年越來越近，空房會越來越多。

城銷處處長林正光說，有鑑於其他縣市發生防疫旅館疑似空調系統問題造成傳染情形，在中央單位邀請感染管制學會稽查新竹市防疫旅館前，由於時間還未定，市府決定超前布署，先行邀集專家檢視防疫旅館，並依檢查後建議請業者立即補足與改善，降低感染風險。

林正光說，邀來的空調專家特別針對空調系統的設計，檢查進風、排風的走向，檢查房間天花板上隱蔽部分是否確實隔間。另感染管制部分邀請了醫院相關感控專家一同協助稽核，也針對房務人員檢視了穿脫防護衣及手套相關防疫手續，使各項工作細節更為確實。

另，中央訂定「因應COVID-19疫情防疫旅宿檢核表」，去年11月起加強要求各防疫旅館於空調設備加裝醫療級濾網，並落實房間清消時，所有濾網皆須浸泡漂白水確實消毒。市府城市行銷處每月定期檢核查看入住情形與通道消毒的狀況，也已和業者建立LINE平台隨時了解最新情形。 新竹市政府城市行銷處因應春節到來加上疫情加劇，最近更邀請空調與感控專家全面檢查防疫旅館的空調設備，降低感染風險。圖／新竹市政府提供 新竹市政府城市行銷處因應春節到來加上疫情加劇，最近更邀請空調與感控專家全面檢查防疫旅館的空調設備，降低感染風險。圖／新竹市政府提供

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