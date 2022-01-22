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桃園公布9處確診者足跡 南崁多加教會、台茂購物中心在列
桃園市政府今天下午一時公布三名確診者相關足跡，分別是18183、18221和18139，其中18221為亞旭電腦員工，而三案相關足跡共有9處，包括南崁菜市場、南崁多加教會、台茂購物中心和家樂福南竹店等地。
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