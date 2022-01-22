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員工染疫竟不甩桃市府停工令持續運作 亞旭電腦挨罰了

高雄今再暴增14例共累計27例！今確診者足跡曝光

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桃園公布9處確診者足跡 南崁多加教會、台茂購物中心在列

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府公布確診者相關足跡。 圖/桃園市政府提供
桃園市政府公布確診者相關足跡。 圖/桃園市政府提供

桃園市政府今天下午一時公布三名確診者相關足跡，分別是18183、18221和18139，其中18221為亞旭電腦員工，而三案相關足跡共有9處，包括南崁菜市場、南崁多加教會、台茂購物中心和家樂福南竹店等地。

新冠肺炎 COVID-19 亞旭

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