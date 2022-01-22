1月6日確診者來過！ 高雄夢時代今早臨時宣布閉館
高雄夢時代今午12點左右在臉書官網發布，閉館一天，引起許多網友譁然，留言表示「淪陷了」。夢時代剛證實，稍早接獲衛生局通報，有名確診者 元月6日曾到夢時代消費，因此緊急閉館清消，明天再恢復營業。
今天雖是補班日，但上午11點左右仍有不少客人進高雄夢時代逛百貨，但不久就被館方疏散離開。
夢時代表示，因稍早衛生局通報，有名確診者元月6日曾赴夢時代，因此疏散完客人後，11點30分左右隨即大清消，事出突然。
夢時代在臉書官網發布閉館一天訊息後，引發網友熱議，紛留言「一定是有足跡才會消毒……看來南高雄會淪陷」，「傻眼」，「人多的地方只能少去」，也有網友說「我這禮拜去了2次，我要被戳鼻孔了嗎」？
夢時代內部人員表示，臨時被公司告知提前結束營業收拾下班。
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