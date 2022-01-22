追求清零不切實際？孫大千：指揮中心跑得比病毒慢很多

疫情升溫，外界出現「追求零確診不切實際」的聲音，認為要準備與病毒共存。對此，國民黨前立委孫大千今天在臉書指出，指揮中心再一次的證明跑得比病毒慢很多，靠這樣兩光的指揮中心，不管是清零，或者是共存，恐怕都是很大的挑戰。

孫大千說，要不是因為指揮中心過去沒有採取航班落地立即採檢的政策，台灣決戰邊境的防疫防線也不可能如此輕易的被突破。當無能的指揮中心無法再繼續執行清零的政策，民進黨政府只好呼籲台灣人民要有與病毒共存的心理準備。

關鍵問題是，台灣如果决定要打一場與病毒共存的持久戰，必須做好下面三項準備，第一，要盡其可能的提高疫苗覆蓋率。目前完整施打兩劑疫苗的覆蓋率只有70%，施打一劑疫苗的覆蓋率大約是80%，這代表在台灣有20%的民眾是處於沒有疫苗保護的情況，換算成人口數大約有460萬人。按照歐美國家的教訓，這460萬人將是首當其衝極有可能染疫，並且轉成重症的對象，而這將會完全拖垮台灣現有的醫療量能。

第二，指揮中心應該盡快決定批准讓5到11歲的兒童開始施打疫苗。Omicron病毒的攻擊並不會因為年齡而有所差別，甚至在歐美國家過去的經驗中，許多兒童因為來不及施打疫苗，被迫成為無辜的重症犧牲者。此波疫情來襲時，台灣許多的染疫者都是幼童。指揮中心可以火速地針對高端疫苗大開綠燈，快速過關。對於5到11歲兒童的疫苗施打卻拖拖拉拉，猶豫不決。

第三，政府應該盡快設立專責輕症醫院。一旦開放與病毒共存，大量曾經接種疫苗的民眾極有可能成為無症狀或者是輕症的患者，目前政府所謂的加強版防疫旅館，只不過是在執行清零政策時的便宜措施。一旦決心採取共存政策，必須設立可以提供全天候醫療監控的輕症醫院來收治無症狀以及輕症的患者，一方面可以避免醫療量能被耗盡，另一方面也可以避免輕症患者的病情臨時惡化而無法掌控。

他說，在指揮中心沒有完成這三項準備之前，台灣根本沒有與病毒共存的條件。陳建仁和蘇貞昌與其只出一張嘴，不如認真做點事。

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