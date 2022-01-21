快訊

獨／備戰大選！民眾黨延攬韓國瑜大將 添高顏值發言人

確診男到台南喝喜酒匡列300人 同桌主要來自雲林、高雄

快速反應確診足跡 台南COVID-19儀表板重新上線

中央社 / 台南21日電

台南睽違4個月後，再度有COVID-19確診足跡。為方便民眾了解防疫相關資訊，台南市政府今天重啟「台南COVID-19儀表板」，提供市民視覺化呈現的防疫資訊與確診足跡地圖。

台南市政府今天新聞稿表示，「台南COVID-19儀表板」https://p.tainan.gov.tw/u/o45r去年5月正式上線，網頁定期更新台南市本土和境外移入確診人數，也提供南市確診個案簡介、足跡地圖與關聯，為全台首個由縣市政府打造的疫情儀表板和足跡地圖。不僅讓民眾更快速掌握在地疫情與相關醫療資源，也展現南市府近年數位轉型與開放資料的成果。

台南市長黃偉哲表示，台南已超過200日沒有COVID-19確診個案，但這次有高雄個案的台南旅遊史，市府各局處盡速動員，除針對個案足跡清消、圍堵外，也立即加強市府防疫政策，包含針對春節返鄉民眾發送快篩試劑。

黃偉哲說，台南引以為傲的科技防疫更是不能少，因此「台南COVID-19儀表板」迅速重新上線，除民眾最關心的足跡地圖外，也補充各項市府防疫資訊。

台南市政府研究發展考核委員會主任委員戴偉峻指出，過去一段時間國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情暫息，為了讓民眾專注恢復正常生活，暫時將「台南COVID-19儀表板」下架，但私下並未鬆懈，因此這次面對外縣市個案足跡才能快速反應重新上線。

新冠肺炎 COVID-19 足跡 台南

延伸閱讀

等了30年協調千名地主 台南麻豆工業區市地重劃竣工

高雄確診男隱匿足跡 黃偉哲：有破口台南市民不原諒他

年節將屆 市長黃偉哲：台南做好「三防」最重要

崑大民調施政滿意度、連任支持度都達7成 黃偉哲回應了

相關新聞

北市公布2個案足跡 曾到春水堂、小7和遠東百貨

台北市今天公布案18181在大同區耳鼻喉科看診的75歲長者和案18182曾赴東吳大學城中校區。副市長黃珊珊指出，因為案1...

高雄確診男隱匿足跡 黃偉哲：有破口台南市民不原諒他

高雄1家3口確診父親的同事、案18212在1月16日曾到台南玄饌宴會館參加喜宴，同桌11人被匡列，昨晚該案確診後，他竟未...

Omicron不再只有輕症個案 境外移入已有兩例感染肺炎

指揮中心今公布上周境外移入病毒基因定序檢驗結果。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，於今年1月14日至20日，境外移入確診...

如果疫情擴散速度這麼快 柯文哲：還要清零戰術嗎？

台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會，對於疫情擴散，柯文哲說，現在要做一個政策決定，如果擴散速度這麼快，還要清零戰術嗎？「如...

確診男到台南喝喜酒匡列300人 同桌主要來自雲林、高雄

高雄染疫父「1傳10」，他在高雄港工作的同事、案18212在1月16日曾到台南安平玄饌宴會館參加喜宴，台南市衛生局截至今...

家長確診！桃園今2校預防性停課 採檢結果晚間出爐

桃園今天新增10例本土個案，其中，案18184是中壢高商的老師，其子女就讀的復旦高中和慈文國中今天都預防性停課一天。桃園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。