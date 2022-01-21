高雄港出現本土確診 輪船公司加強清消
高雄今天新增10名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診，其中7名與高雄港相關，高雄市輪船公司提升防疫等級，加強場站及船舶清潔消毒。
20日高雄一家3口確診，依高市府公布疫調，在高雄港上班的父親Ct值為11.5，曾搭交通船到高雄港34號碼頭新光輪維修。
高雄市輪船公司今天發布新聞稿，總經理翁佳彬指出，確診個案所搭交通船屬高雄港工作交通船，並非高雄市輪船公司所屬旗津交通渡輪；且輪船公司在本土疫情出現後，即加強場站船舶清消，尤其在高雄港出現確診病例後，立即提升場站及船舶防疫等級。翁佳彬強調，面對即將來臨的春節連假，搭船前往旗津觀光遊客勢必增加，防疫作為一點都馬虎不得，也請前往旗津觀光遊客放心搭船。
新聞稿提及，旗津渡輪是往來高雄重要的交通運具，平日載運量1萬多人，假日更高達2、3萬人，高雄港出現本土確定病例，立即提升防疫等級，驗票機原每半小時擦拭消毒水1次，提升為每班船擦拭1次，船舶除船艙每航班噴消毒水清消外，樓梯扶手、欄杆及座椅也都加強擦拭消毒，並落實實聯制、戴口罩及量額溫。
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