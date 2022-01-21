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鄭文燦：復旦高中學生家人確診 停課1天

中央社 / 桃園21日電
桃園市長鄭文燦上午主持地方防疫會議。圖擷自鄭文燦臉書
桃園市長鄭文燦上午主持地方防疫會議。圖擷自鄭文燦臉書

桃園市長鄭文燦今天表示，復旦高中有學生的家人確診，預防性停課1天，此外還有慈文國中也預防性停課1天；昨天已經完成國中生、高中生的BNT疫苗第2劑接種。

桃園機場群聚衍生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，擴及金嗓歌友會、居服員、聯邦銀行、西堤餐廳、多所校園及職場等。聯邦銀行健行分行群聚感染，銀行員1月7日尾牙赴西堤牛排中壢中山店用餐引起群聚。

鄭文燦上午主持防疫專案會議後表示，今天新增慈文國中、復旦高中預防性停課1天；復旦高中部分，是因為有學生的家人確診，已經完成清消。

鄭文燦表示，桃園市目前居家隔離人數有979人，在檢疫所隔離的有2120人，總數為3099人；目前已經有30所學校、幼兒園、企業因為疫情停課、停工。

鄭文燦也說，桃園市目前採檢了5萬1414人，採檢量龐大，但看起來確診個案數有下降；昨天採檢觀音某工廠，550人全數陰性，隔離17人。

鄭文燦表示，學校部分目前有21名師生確診，昨天已經完成國中生、高中生的BNT疫苗第2劑接種，老師部分，已經有3萬612人完成第2劑接種，涵蓋率達98.91%，希望第3劑也能陸續完成。

鄭文燦表示，國內疫苗護照今天啟用，中央要求打完兩劑疫苗者才可到八大行業消費，請桃園市政府警察局、經濟發展局抽檢及稽查。

鄭文燦指出，聯邦銀行健行分行已經完成多次環境採檢、清消，結果都是陰性，西堤牛排中壢中山店也進行環境採檢32處，目前也都是陰性。

鄭文燦說，桃園市BNT疫苗接種站，現在採取隨到隨打，第1至3劑都能接種，莫德納（Moderna）疫苗接種站採取預約接種，會再增加接種站。

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