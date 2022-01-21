高雄一家三口群聚案 目前111名接觸者全採陰

高雄市發生一家三口家庭群聚案，緊急匡列362人進行採檢，高市衛生局深夜表示，4歲男童案18155就讀的保進松青幼兒園，接觸的80人經PCR採檢全數陰性。擔任緊急救護勤務的31名相關人員，檢驗結果也全數陰性。

這起家庭群聚案，讓已五個月沒有本土確診個案的高雄市「破蛋」，因感染源不明，備受關注。確診者為父母及4歲男童一家三口，高市衛生局昨天火速匡列三人的密切接觸者採檢，部分PCR結果昨天深夜已出爐。

衛生局表示，確診個案18155(4歲童)保進松青幼兒園接觸者共80人，PCR採檢全數陰性；另擔任緊急救護勤務的相關人員共31人，檢驗結果也全數陰性。

一家三口近期的足跡除幼兒園、水療館、麥拉倫船、新光輪及好市多中華店外，1月16日下午5點30分到晚間7點30分，曾至「北平京廚北方麵食館－保泰店」用餐；至目前為止，採檢站仍持續對相關接觸者匡列採檢中。

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