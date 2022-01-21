失聯個案潘茹玉找到了 北市警北投分局尋獲

北市晚間公布1失聯個案，女子潘茹玉係依傳染病防治法第58條規定受居家檢疫人員，其入境所填列之手機號碼非本人電話、檢疫地址填寫鵲絲旅店豪麗旺館，經市府3次以上聯繫未果。經市府緊急公布協尋，北市警北投分局已經尋獲。

北市府表示，失聯個案潘茹玉經北市警局信義分局調閱旅館監視器後，循線追查發現潘女搭乘友人機車前往北投，後由北投分局派人前往查訪，目前已尋獲潘姓失聯者。

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