聽新聞
test
0:00 / 0:00

失聯個案潘茹玉找到了 北市警北投分局尋獲

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖/北市府提供。
圖/北市府提供。

北市晚間公布1失聯個案，女子潘茹玉係依傳染病防治法第58條規定受居家檢疫人員，其入境所填列之手機號碼非本人電話、檢疫地址填寫鵲絲旅店豪麗旺館，經市府3次以上聯繫未果。經市府緊急公布協尋，北市警北投分局已經尋獲。

北市府表示，失聯個案潘茹玉經北市警局信義分局調閱旅館監視器後，循線追查發現潘女搭乘友人機車前往北投，後由北投分局派人前往查訪，目前已尋獲潘姓失聯者。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

北投石牌國中傳學生家人確診 北市：與國家音樂廳不同

北市晚間公布1失聯個案 居家檢疫潘茹玉者3次聯繫不上

北市證實兩廳院春水堂晚間增確診者 指揮中心回應了

北市頻傳確診足跡！繼統一時代百貨、饗饗信義店 國家音樂廳也入列

相關新聞

疫情燒到高雄3確診 4傳播鏈感染源不明

本土疫情燒至高雄，昨本土案例新增十三例、境外廿四例，目前已掌握的傳播鏈有六條，不明感染源傳播鏈昨再新增兩條，累計達四條不...

12類娛樂場所 今起打2劑才能入場

國內本土疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心宣布國內版疫苗護照自今天上午八時起開放民眾申請使用，且今起，民眾前往歌廳、舞廳...

帛琉泡泡返台 先進檢疫所

Omicron變異株疫情升溫，帛琉當地累計一八九例確診個案，指揮中心指揮官陳時中直言「對當地疫情不樂觀」。明天起加嚴「帛...

失聯個案潘茹玉找到了 北市警北投分局尋獲

北市晚間公布1失聯個案，女子潘茹玉係依傳染病防治法第58條規定受居家檢疫人員，其入境所填列之手機號碼非本人電話、檢疫地址...

北投區石牌國中學生家長確診 該校約匡列400人明起採檢

台北市北投區石牌國中晚間發出公告，說明接獲教育局通知，學校有學生家人確診，已經協調進行採檢，預計明天上午由環保局清消，包...

北投石牌國中傳學生家人確診 北市：與國家音樂廳不同

台北市北投區石牌國中今晚間發出公告，表示接獲北市教育局通知，學校有學生家人確診，已經進行疫調，北市環保局預計明天上午進行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。