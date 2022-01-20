國家音樂廳足跡新案 指揮中心：21日記者會說明

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情延續，台北市新增有國家音樂廳、春水堂足跡的確診新案，指揮中心今晚表示，由於尚未確認此二處與何案相關，將統一於明天記者會說明。

台北市衛生局今天晚間透過文字說明，新增中央尚未公布案號的確診新案，足跡包含國家音樂廳以及位於地面樓的春水堂，正辦理疫調及匡列中。

中央流行疫情指揮中心稍晚也透過文字指出，有關今天晚間北市衛生局說明國家音樂廳及春水堂有確診者足跡，確診個案為中央尚未公布個案一事，由於指揮中心尚未確認此二處與何案相關，待新個案通報後並回報詳細疫調才能釐清，將統一於明天記者會說明。

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