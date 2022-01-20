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國家音樂廳爆確診足跡！閉館1天緊急清消 北市府證實「是新案」

中央社 / 台北20日電
國家音樂廳。記者鄭超文／攝影
國家音樂廳。記者鄭超文／攝影

台北市衛生局今天晚間表示，接獲桃園市通知，統一時代、微風信義及饗饗信義店有確診者發病前7天的足跡；國家音樂廳則有尚無案號的確診者足跡。

台北市衛生局今天晚間表示，接獲桃園市通知，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案18135曾在10日、發病前7天到過統一時代百貨、微風信義及饗饗信義店，詳細足跡正在疫調中。

衛生局指出，已通知統一時代百貨、微風信義及饗饗信義店立即停業清消，可在明天恢復營業。

此外，國家兩廳院透過臉書表示，因應疫情變化及配合政府疫調作業，國家音樂廳明天將閉館1天，進行全棟清消作業。

衛生局表示，此為新確診個案的足跡，目前尚未有案號，個案曾到國家音樂廳內的春水堂消費，正在疫調中。

新冠肺炎 COVID-19

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