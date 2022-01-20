快訊

北市頻傳確診足跡！繼統一時代百貨、饗饗信義店 國家音樂廳也入列

數位新冠健康證明、台北通疫苗護照將上路 操作流程看過來

帛琉疫情升溫 陳時中：2指標決定旅遊泡泡去留

中央社 / 台北20日電

帛琉疫情升溫，自帛琉入境台灣檢疫將加嚴。指揮中心指揮官陳時中今天說，目前帛琉旅遊泡泡還沒破，但將觀察帛琉社區傳染、群聚疫情狀況，作為帛琉泡泡去留2大指標。

原是零本土確診的帛琉，近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例快速增加，短短幾天已破百例確診，中央流行疫情指揮中心今天下午與交通部觀光局、帛琉政府開視訊會議討論此事。

陳時中下午到疾管署記者室說明會議結論，考量帛琉疫情有升溫可能，1月22日起自帛琉入境台灣須進行PCR採檢、公費入住集中檢疫所5天，接續加強自主健康管理9天，再進行一般自主健康管理7天，並加強採檢頻率。

陳時中表示，因帛琉旅遊泡泡規定臨時加嚴，新增的PCR或快篩採檢全面公費支應，有醫療需求者則直接送往醫院隔離；新光醫院目前也派遣醫療團前往帛琉，事前已提出防疫計畫，醫療團短時間內不會返台。

有媒體詢問，加嚴政策一出，是否代表帛琉泡泡已破。陳時中認為，帛琉泡泡還不算破，旅客還是能去，只是有部分區域禁止旅遊活動，算是特殊狀況。

但他強調，相較帛琉泡泡破滅與否，出遊旅客的安全以及回台後對社區的影響，才是指揮中心關注的焦點，目前掌握帛琉當地僅9例本土個案，已加強嚴管邊境，因此還算可放心，但一定要提高警覺。

未來帛琉泡泡破滅與否，主要觀察帛琉本土疫情變化以及確診個案是否大增，陳時中透露，本土疫情變化主要觀察2大警戒指標，包括本土是否出現社區傳染、是否出現相關群聚。

陳時中說，若帛琉當地疫情沒有特殊變化，將持續觀察3到4週，一旦有變化就會採取行動。他也呼籲，未來有訂票前往帛琉旅遊的民眾，要做好心理準備。

新冠肺炎 COVID-19 帛琉 旅遊泡泡 陳時中

延伸閱讀

陳時中：朝清零努力 與病毒共存需縝密計畫

莫德納預約熱門 陳時中：適當分配疫苗量夠

國內疫苗護照21日啟用 餐飲業暫不強制要求

北市長最新民調／蔣萬安仍領先 黃珊珊支持度升

相關新聞

桃園買菜女足跡驚現統一百貨 國家音樂廳也淪陷

國內本土疫情升溫，桃園群聚確診不斷延燒，台北市今晚再傳出有確診足跡，信義區統一時代百貨驚傳有確診者足跡。北市衛生局證實，...

台帛旅遊泡泡破滅？指揮中心宣布返台加嚴一律送集檢所

Omicron變異株入侵帛琉，至今已經有189例個案染疫，中央疫情指揮中心陳時中晚間六點多宣布，「帛琉旅遊泡泡」返台檢疫...

桃園西堤延燒 北市公布確診足跡：曾到整形診所

桃園西堤群聚案延燒，由聯邦銀行行員案17630擴散的疫情傳播鏈中有15名，包含職場同事、西堤餐廳顧客以及明新科大的相關接...

不只東吳大學！西堤群聚案 還去信義區全家、世貿大樓

國內本土疫情燒進校園，北市衛生局昨晚證實，桃園個案18116曾到東吳大學城中校區，今天召開記者會公布其個案台北足跡，衛生...

高雄幼兒園出現確診個案 家長小孩全送防疫旅館過年

全台今天新增13例本土確診個案，其中三例在高雄。被列入確診個案的幼兒就讀高雄鳳山區某家幼兒園，今天家長陸續接獲通報，焦急...

東吳大學稱確診者無接觸師生 學生爆：很多人到校溫書

台北市衛生局今天公布2確診足跡個案，還涵蓋東吳大學內。東吳大學第一時間公告，稱師生均無直接接觸；不過傍晚就有學生收到訊息...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。