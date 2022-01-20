帛琉旅遊泡泡加強版 自1月22日起適用所有入境者

疫情指揮中心今天宣布，帛琉旅遊泡泡防疫加嚴，新版5+9模式是5天公費入住集檢所、9天加強版自主健康管理，自22日起適用所有自帛琉入境者，未來視當地疫情不排除暫停泡泡。

帛琉近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，帛琉近期增加139例機場攔截境外移入個案，9例本土個案，但現行台灣和帛琉旅遊泡泡的旅客回台後僅須自主健康管理，有醫師呼籲調整帛琉入境檢疫規定。

中央流行疫情指揮中心今天下午緊急與交通部觀光局等相關單位將和帛琉展開視訊會議，了解當地邊境管理策略，研議帛台旅遊泡泡是否需加嚴管制。指揮中心指揮官陳時中今天晚間說明，考量未來帛琉疫情有升溫可能性，決定加強管理帛琉旅遊泡泡強度。

陳時中說明，加強版「帛琉旅遊泡泡」適用對象不分國籍，舉凡從帛琉入境台灣的所有旅客都須遵守。未來具帛琉旅遊史者，入境台灣需要在機場進行一般PCR檢驗，公費入住集中檢疫所5天等檢驗結果，第5天進行PCR採檢陰性者，改為9天加強版自主健康管理，結束後才是7天一般自主健康管理。

9天加強版自主健康管理期間，入境第8天及第11天需要進行居家快篩，入境第13至14天再執行一次PCR檢驗，採檢陰性者須繼續完成7天一般自主健康管理，入境第20、21天需再進行一次快篩。

陳時中表示，加強版「帛琉旅遊泡泡」自1月22日起上路，已知班機上有4名外籍人士，其餘皆為帛琉泡泡旅客，若帛琉當地疫情持續升溫，不排除完全取消「帛琉旅遊泡泡」，若民眾想向旅行團解約，退費扣費最多不超過5%，近期前往帛琉旅客應避免跟當地人接觸，落實戴口罩、勤洗手。

中央流行疫情指揮中心原本規定，自帛琉返台入境時於機場配合採深喉唾液PCR檢測，檢驗陰性後採5+9模式，於入境第0日至第5日進行加強自主健康管理，第5日進行PCR檢測取得陰性報告後，第6日起改一般自主健康管理外，入境後第12至14日須進行PCR檢測。

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