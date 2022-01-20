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確診者曾到竹北親親果園 匡列15名PCR皆陰性

中央社 / 新竹縣20日電

中央昨天公布新竹市確診者案18082，曾到竹北親親果園，新竹縣政府今天表示，相關足跡共匡列15名，採檢PCR結果均為陰性。

新竹縣政府今天提供新聞資料表示，中央流行疫情指揮中心昨天公布的新竹市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案18082，為30多歲女性，是前天新增的新竹市一家4口（案18060至18063）染疫案相關接觸者。

縣府指出，鄰近環境均已進行環境消毒作業，在匡列接觸者共15名後，採檢PCR結果均為陰性。

新冠肺炎 COVID-19 新竹

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