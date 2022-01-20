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高雄一家三口確診 職場、碼頭、幼兒園匡列362人採檢

聯合報 / 記者王昭月林巧璉／高雄即時報導
高雄市政府緊急開疫調記者會，高雄市長陳其邁說明目前疫調狀況。記者王昭月／攝影
高雄市政府緊急開疫調記者會，高雄市長陳其邁說明目前疫調狀況。記者王昭月／攝影

高雄今有一家三口確診個案，高市緊急開疫調記者會，目前案18155幼童就讀的幼兒園快篩結果出爐，應採79人，因兩人請假，目前採檢的77人結果為陰性，PCR結果晚間出爐。案18157母親為第一線作業員，工作與水產、海產相關，接觸者高達200人。目前個案是職場感染還是家庭群聚仍須疫調確認。目前推測三例都是新感染個案，衛局三小時內動用四家醫院匡列362人進行採檢。

根據高市衛生局疫調，初步已案18156父親排除北部旅遊史，但感染源還在查，朝兩艘船查察中，初步回報，船上沒有有症狀的個案，個案感染源是通勤途中或職場，還需要進行確認，先目前查二船，入港後將全面採檢，現正逐步釐清中。

高市長陳其邁表示，三個案檢體待長庚判斷分析，都有做抗體檢查，確認誰先感染，另外檢體也做昆陽實驗室做RNA定序。包括職場、幼兒園，或男童就醫場所，也安排聯合醫院進駐松青幼兒園採檢，已設篩檢站。幼兒園部分由一位家屬同步住到旅館，共匡列79人，有9人員教職員。高港部分，高雄榮總下午一點半就進駐港區進行相關接觸的PCR採檢，另案18157母的部分，由民生醫院協助採檢。

警局與疫調中心目前針對足步比對，父親除上下班，照顧小朋友等到過的地方都在疫調足跡中，陳其邁也強調，要拜託診所一二二三原則，為社區把關。近期送檢件數增加，不能掉以輕心。診所篩檢務必落實，也會行文各醫師公會。

高雄市政府緊急開疫調記者會，高雄市長陳其邁（右二）說明目前疫調狀況。記者王昭月／攝影
高雄市政府緊急開疫調記者會，高雄市長陳其邁（右二）說明目前疫調狀況。記者王昭月／攝影
高雄市政府緊急開疫調記者會，高雄市長陳其邁（右二）說明目前疫調狀況。記者王昭月／攝影
高雄市政府緊急開疫調記者會，高雄市長陳其邁（右二）說明目前疫調狀況。記者王昭月／攝影
高雄一家三口確診，目前感染源不明。圖／高市衛生局提供
高雄一家三口確診，目前感染源不明。圖／高市衛生局提供

新冠肺炎 COVID-19 高雄市 陳其邁

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