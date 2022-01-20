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疫情燒到高雄！一家三口確診足跡曝 遍布好市多、碼頭、水療館

新北公布桃園群聚2確診足跡 曾搭高鐵、捷運與公車

影／蘇貞昌：疫情仍可控 目前沒升級計劃

攝影中心 / 記者邱德祥／即時報導
對於疫情發展是否會進入三級管制，行政院長蘇貞昌（右）表示疫情還在控制範圍內，雖有確診個案，但仍有跡可尋，目前並沒有要升級的計劃，也拜託國人趕快去施打疫苗。記者邱德祥／攝影
對於疫情發展是否會進入三級管制，行政院長蘇貞昌（右）表示疫情還在控制範圍內，雖有確診個案，但仍有跡可尋，目前並沒有要升級的計劃，也拜託國人趕快去施打疫苗。記者邱德祥／攝影

行政院長蘇貞昌今天出席「馬路好行」頒獎典禮暨成果展，並頒獎表揚受獎單位，蘇貞昌院長致詞時勉勵出席領獎的苗栗縣長徐耀昌提升道路品質做的很好。

對於疫情發展是否會進入三級管制，蘇貞昌表示疫情還在控制範圍內，雖有確診個案，但仍有跡可尋，目前並沒有要升級的計劃，他也拜託國人趕快去施打疫苗。

行政院長蘇貞昌出席「馬路好行」頒獎典禮暨成果展，進場時內政部長徐國勇交換意見。記者邱德祥／攝影
行政院長蘇貞昌出席「馬路好行」頒獎典禮暨成果展，進場時內政部長徐國勇交換意見。記者邱德祥／攝影
行政院長蘇貞昌（右二）出席「馬路好行」頒獎典禮暨成果展，並頒獎表揚受獎單位，蘇貞昌院長致詞時勉勵出席領獎的苗栗縣長徐耀昌（左二）提升道路品質做的很好。記者邱德祥／攝影
行政院長蘇貞昌（右二）出席「馬路好行」頒獎典禮暨成果展，並頒獎表揚受獎單位，蘇貞昌院長致詞時勉勵出席領獎的苗栗縣長徐耀昌（左二）提升道路品質做的很好。記者邱德祥／攝影

新冠肺炎 COVID-19 蘇貞昌

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