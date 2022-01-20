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疫情燒到高雄！一家三口確診足跡曝 遍布好市多、碼頭、水療館

新北公布桃園群聚2確診足跡 曾搭高鐵、捷運與公車

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高市一家三口確診父親Ct值11.5 數天前就有症狀但診所未通報

聯合報 / 記者王昭月林巧璉／高雄即時報導
高雄市鳳山區一家幼兒園20日接獲衛生局通知全校需進行快篩，醫護人員已進駐校園。記者劉學聖／攝影
高雄市鳳山區一家幼兒園20日接獲衛生局通知全校需進行快篩，醫護人員已進駐校園。記者劉學聖／攝影

新冠疫情本土病例延燒至南部，今天全台本土案例增14人，其中高雄一家三口確診，目前感染源不明，就讀鳳山某幼兒園的孩子（案18155）因住院採檢為陽性，父（案18156）母（案18157）也為陽性確診。根據疫調父親工作與高雄港相關，也曾有北部足跡。高市衛生局目前已匡列362人，所有人進行採檢，後續將直接在現場用交通車直送方式，送至專職旅館。

高雄市陳其邁表示，整體疫調仍在進行中，這是近5個月時間後高雄又再次出現本土個案。今早4歲幼兒園小朋友在長庚醫院要入院前PCR採檢為陽性，二次採檢仍為陽性，當時也立刻採檢父母，兩人皆為陽性。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，男童因急症就醫，採檢為陽性、CT值為20。父親CT值為11.5、母親CT值為21。上午衛生局已同步疫調，從1月10日追蹤起，父親職業常在高雄港登船工作，1月10日曾至碼頭進行維修、1月14日也有至碼頭維修。1月15日、16日皆有至診所看診，但診所並未通報。

陳其邁指出，高雄仍有兩階段狀況要處理，第一是邊境管制，包括有機場、港口，尤其是港口部分。上周高雄的探病限制人數原來一人，這周禁探病，二大措施加上催打疫苗，籲市民不要掉以輕心，第二、三劑仍有突破感染，對重症死亡有明顯效果，呼籲市民對Omicron傳染力不能掉以輕心。Omicron病毒在台灣逐漸社區化、流感化，目前高雄的醫療量能皆足夠，兩周前已加強醫院內感染管控。

陳時中表示，案18155為指標個案需特別注意，目前仍須經疫調才能釐清相關感染源。高港表示，目前正在釐清當中，仍不確定是哪位工作者，因高港作業範圍大，牽涉很廣，要確定是辦公室員工，或者是碼頭工人，才能做下一步的應對。

高雄一家三口確診，目前感染源不明。圖／高市衛生局提供
高雄一家三口確診，目前感染源不明。圖／高市衛生局提供
高雄市鳳山區一家幼兒園20日接獲衛生局通知全校需進行快篩，家長陸續帶行李至幼兒園。記者劉學聖／攝影
高雄市鳳山區一家幼兒園20日接獲衛生局通知全校需進行快篩，家長陸續帶行李至幼兒園。記者劉學聖／攝影
高雄一家三口確診，目前感染源不明。圖／高市衛生局提供
高雄一家三口確診，目前感染源不明。圖／高市衛生局提供
高雄市鳳山區一家幼兒園20日接獲衛生局通知全校需進行快篩，家長陸續帶行李至幼兒園。記者劉學聖／攝影
高雄市鳳山區一家幼兒園20日接獲衛生局通知全校需進行快篩，家長陸續帶行李至幼兒園。記者劉學聖／攝影
高雄一家三口確診，目前感染源不明。圖／高市衛生局提供
高雄一家三口確診，目前感染源不明。圖／高市衛生局提供
高雄市鳳山區一家幼兒園20日上午接獲衛生局通知全校需進行快篩。記者劉學聖／攝影
高雄市鳳山區一家幼兒園20日上午接獲衛生局通知全校需進行快篩。記者劉學聖／攝影

新冠肺炎 COVID-19 高雄市 陳其邁 Omicron

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