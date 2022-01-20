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短程航班落地採檢首日 星、菲2航班1人確診

中央社 / 台北20日電

因應疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今天起擴大對短程航班實施落地採檢，上午共採檢2班短程航班，分別來自新加坡菲律賓，僅在菲律賓航班中驗出1人確診。

國際間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，加上適逢春節返台潮，中央流行疫情指揮中心今天起將落地採檢範圍從長程航班擴大至短程航班，入境的東南亞及南亞航線通通得接受落地採檢，陽性者將直接送醫院、加強版防疫旅館或集中檢疫所隔離。

桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝下午在疫情記者會中公布最新機場採檢進度，今天預計將落地採檢17個航班，截至中午，已採檢6班機，分別為4班長程航班及2班短程航班，239名旅客中有9人驗出陽性、陽性率約3.77%。

進一步分析，長程航班包括美國及澳洲，206名旅客中驗出8人確診，陽性率最高的是來自美國的班機、約6.38%；短程航班共2班，新加坡16名入境旅客沒有人確診，菲律賓17名旅客1人確診、陽性率約5.88%。

王必勝指出，落地採檢政策實施9天以來，共檢驗4274人，找出262名陽性個案，陽性率約6.13%。

新冠肺炎 COVID-19 新加坡 菲律賓 王必勝

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