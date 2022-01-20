新北公布桃園群聚2確診足跡 曾搭高鐵、捷運與公車

國內疫情延燒，甚至燒進校園，北市衛生局昨日證實，東吳大學城中區有案18116足跡，已要求學校進行清消。新北衛生局今日也公布案18116在新北的足跡，曾搭過高鐵往返桃園與板橋。另外，指揮中心稍早公布的桃園確診者案18135，曾搭公車往返桃園市八德區與土城永寧捷運站。

新北衛生局今日下午公布板橋新增一例個案，為亞東醫院護理師的3歲小兒子（案18140），於1月16日遭匡列接觸者隔離，採檢PCR陰性，1月18日隔離中出現不適症狀，二度進行採檢，PCR陰性，1月19日三度採檢，PCR陽性、CT值25.85，收治專責病房隔離治療。由於個案沒有就學，由家人照顧，與母親案17967相關接觸者與足跡相同，將持續配合母親職場疫調釐清感染源。

衛生局也公布外縣市在新北市的足跡，其中一例是從桃園機場染疫案延伸到西堤，再傳染到桃園私立華盛頓幼稚園，其中一名學童的家人（案18116）曾於1月13、14日上午6時49分至7時30分，從高鐵桃園站(高鐵502次)往高鐵板橋站，轉搭捷運板南線至頂埔站，晚間6時至6時45分再從頂埔站折返回桃園。

另外一例則是，曾去桃園大湳市場買菜的母女檔，女兒案18135在科技廠上班，曾於1月17日上午10時與下午3時，搭公車往返桃園市八德區與土城永寧捷運站。 新北衛生局也公布外縣市案18116與案18135在新北市的足跡。圖／新北衛生局提供

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