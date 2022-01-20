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1月21日起進出八大娛樂場所 須出示疫苗完整接種紀錄

明起進出八大 須出示疫苗完整接種紀錄

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君謝承恩／台北即時報導
圖為俗稱「小黃卡」「紙本疫苗接種卡」示意圖，圖非新聞當事人。記者許正宏攝影／報系資料照
圖為俗稱「小黃卡」「紙本疫苗接種卡」示意圖，圖非新聞當事人。記者許正宏攝影／報系資料照

國內本土疫情持續升溫，尤其桃機衍伸社區群聚未有收斂的趨勢。指揮中心指揮官陳時中表示，自1月21日起，民眾前往歌廳、舞廳、夜總會等休閒娛樂場所時，需配合出示完整接種疫苗紀錄才能入內活動消費；除出示「紙本疫苗接種卡」外，也可使用「健保快易通」或「數位新冠病毒健康證明」提供檢視。

陳時中表示，因「歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、理容院(觀光理髮、視聽理容)及特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖」等休閒娛樂場所，具有接觸不特定人及無法保持社交距離的特性，為降低於場所消費期間接觸染疫的風險，維持場所工作人員皆應接種新冠肺炎疫苗兩劑且滿14天；未完整接種者，應每週定期篩檢陰性，始得提供服務外。

除此之外，自1月21日起調整民眾前往消費時，須配合出示完整接種疫苗兩劑且滿14天紀錄，始得進場，請民眾務必配合，也請業者落實查核，使顧客安心消費，同時保護員工健康安全。

另針對醫院及住宿式長照機構等現行已有針對新冠肺炎疫苗接種情形進行規範到場域，請民眾依規定，配合出示COVID-19疫苗紀錄，接種紀錄同樣可使用「紙本疫苗接種卡」、「健保快易通」或「數位新冠病毒健康證明」提供檢視。

陳時中（前排中）表示，自1月21日起，民眾前往歌廳、舞廳、夜總會等休閒娛樂場所時，需配合出示完整接種疫苗紀錄才能入內活動消費。記者謝承恩／攝影
陳時中（前排中）表示，自1月21日起，民眾前往歌廳、舞廳、夜總會等休閒娛樂場所時，需配合出示完整接種疫苗紀錄才能入內活動消費。記者謝承恩／攝影

新冠肺炎 COVID-19

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