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本土+13！ 境外24例 高雄一家三口染疫

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君／台北即時報導
國內新增37例COVID-19確定病例，分別為13例本土個案及24例境外移入；另確診個案中無新增死亡。圖／指揮中心提供
國內新增37例COVID-19確定病例，分別為13例本土個案及24例境外移入；另確診個案中無新增死亡。圖／指揮中心提供

國內新增37例COVID-19確定病例，分別為13例本土個案及24例境外移入；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日有13例本土個案，西堤中壢餐廳案有4例個案。

此外歌友會的計程車司機衍伸2名載客確診，亞東確診護理師的次子、機場保全室友及高雄一家三口個案染疫。另外大湳市場菜販複驗為陰性，列為空號移除，但也新增一對母女染疫，總共13例個案。

指揮中心表示，今日新增本土個案為5例男性、8例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。

指揮中心說，今日新增境外移入個案為13例男性、11例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自美國(10例)、越南(3例)、法國及澳大利亞(各2例)、巴拉圭及沙烏地阿拉伯(各1例)移入；另5例調查中。入境日介於今(2022)年1月5日至1月19日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,363,205例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,344,301例排除)，其中18,041例確診，分別為3,238例境外移入，14,749例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案18119，再次採檢為陰性，改判排除)，累計116例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

西提4案例

(2例)1月9日2位用餐顧客

(2例)案17903，西堤顧客的家人(公公跟婆婆)

其他9例

(2例)科技廠上班員工與媽媽，感染源不明

(3例)一家三口，兒子就醫驗出陽性，父母後也驗出陽性，父親工作與高雄港有關，也有北部足跡

(2例)舊案17368歌友會計程車司機載送的2乘客

(1例)機場保全，舊案機場保全的室友

(1例)亞東醫院護理師的3歲次子

‧另原案18119大湳市場工作人員，複驗原檢體陰性，再驗也呈現陰性，此案排除。

發言人莊人祥（第一排由左到右）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、資訊組副組長龐一鳴、醫療應變組副組長王必勝。醫療應變組副組長羅一鈞（第二排左）、經濟部商業司專門委員曾碧雲（第二排右）。記者謝承恩／攝影
發言人莊人祥（第一排由左到右）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、資訊組副組長龐一鳴、醫療應變組副組長王必勝。醫療應變組副組長羅一鈞（第二排左）、經濟部商業司專門委員曾碧雲（第二排右）。記者謝承恩／攝影

新冠肺炎 COVID-19

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