防疫司機篩檢陰性 王必勝：未繼續在職場傳播
桃機前進指揮所指揮官王必勝今天早上表示，日前確診的案18020防疫計程車司機，桃機昨天篩檢733名防疫車隊司機結果全部都是陰性；看起來，目前沒有繼續在職場上傳播的現象。
王必勝指出，這表示在職場上，就如防疫司機所陳述，在待勤時交流非常少，大家也都是各自在車上等候，看起來，目前是沒有繼續在職場上傳播的現象。
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