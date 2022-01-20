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防疫司機篩檢陰性 王必勝：未繼續在職場傳播

中央社 / 桃園20日電
桃機前進指揮所指揮官王必勝今天早上表示，日前確診的案18020防疫計程車司機，桃機昨天篩檢733名防疫車隊司機結果全部都是陰性。圖為計程車示意圖。圖片來源／ingimage
桃機前進指揮所指揮官王必勝今天早上表示，日前確診的案18020防疫計程車司機，桃機昨天篩檢733名防疫車隊司機結果全部都是陰性。圖為計程車示意圖。圖片來源／ingimage

桃機前進指揮所指揮官王必勝今天早上表示，日前確診的案18020防疫計程車司機，桃機昨天篩檢733名防疫車隊司機結果全部都是陰性；看起來，目前沒有繼續在職場上傳播的現象。

王必勝指出，這表示在職場上，就如防疫司機所陳述，在待勤時交流非常少，大家也都是各自在車上等候，看起來，目前是沒有繼續在職場上傳播的現象。

新冠肺炎 COVID-19

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