快訊

Omicron社區疫情擴大！感冒了要不要採檢？ 專家這樣說

投資非疫苗療法？ 丹麥生技公司大股東是球王約克維奇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Omicron社區疫情擴大 感冒了要不要採檢？ 專家這樣說

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
Omicron社區疫情擴大，如果出現類似感冒症狀，要不要自行或到醫院採檢？專家看法大不同。本報資料照片
Omicron社區疫情擴大，如果出現類似感冒症狀，要不要自行或到醫院採檢？專家看法大不同。本報資料照片

國內Omicron社區疫情爆發，就國內外觀察發現，感染Omicron後，多出現流鼻涕、頭痛、全身疲勞、打噴嚏和喉嚨痛等類似感冒症狀，但因症狀輕微，且正值冬天，讓有症狀的人常搞不清楚是感冒、過敏，還是感染Omicron。當有類似感冒症狀時，要不要直接進行篩檢，專家則看法兩極，有專家認為，有症狀就篩檢將會「天下大亂」。另有專家說，有不適症狀的人應自費快篩，「這是保護家人」。

「如果每位有感冒症狀的病人都要篩檢，恐過度消耗醫療量能，天下大亂。」基層醫療協會理事長林應然說，目前流鼻涕、打噴嚏和喉嚨痛等感冒症狀患者到診所就醫，醫師就是正常看診，但會加強詢問旅遊史、職業別、接觸史、群聚（TOCC），可是不會協助病人在診所快篩，原因是若協助病人在診所快篩確診，該診所必須暫時停業，醫護人員也須居家隔離，對基層醫師來說相當困擾。

如果每位有感冒症狀的病人都要篩檢，這是「殺雞用牛刀」、「不符合比例原則」。林應然說，即使是流感季節，也沒有針對每位有流感症狀的人進行採檢，更何況感染Omicron，症狀多為輕症，對病人來說威脅不大。

面對Omicron疫情，現在有兩種聲音，完全不同態度，一是「戰」，也就是「清零」，另一是「和」，也就是「與病毒共存」。林應然說，他偏向與病毒共存。原因是自桃園機場、聯邦銀行、西堤餐廳等社區疫情的確診者，症狀多為輕症，「台灣不應停留在過去成功清零、零社區感染防疫的光環下，面對Omicron應有新的防疫思維。」

林應然說，美國疫情嚴峻，但也沒有封城防疫，或限縮民眾生活，主要是Omicron傳播力太強，「想擋也擋不住」，現在應盡速思考如何與病毒共存；當然，有些民眾對去年國內社區疫情大爆發時，有著恐懼記憶，希望Omicron疫情也能清零，但國家除防疫外，還必須兼顧百姓生活、經濟，真的不能無限上綱。

對於有類似感冒症狀的人，要不要進行篩檢，台大兒童醫院院長黃立民說，感染者症狀雖然輕微，但仍具有傳染力，若感染者未被確診隔離，又傳染給家中長輩、孩子，將增加家人染疫及重症風險，「基於保護家人，若出現類似感冒的不舒服症狀，應立即自費快篩。」

黃立民說，民眾不應擔心接觸者被匡列，或自己需要居家隔離，因造成生活不便而不去篩檢，目前感染者居家隔離天數規定為14天，但因Omicron感染者多為輕症，隔離天數勢必縮短，就待指揮中心宣布，即使被確診隔離，也是一下下就過去了。至於，如果是單身獨居的人，如果出現感冒症狀又不想篩檢，應自我居家隔離10天，確保身邊的人不被感染。

林應然提醒，出現類似感冒症狀，但沒有疫情相關旅遊史、接觸史等，不一定要進行篩檢，但家中如有長者、兒童，建議有身體不適的人在家要戴口罩、勤洗手，並與家人保持距離，避免病毒傳播，尤其是家中長者患有多重慢性疾病，應速接種疫苗，提升保護力。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

Omicron入侵台灣：疫苗護照非解方，指揮中心應設立輕症治療園區

升三級在這兩個時間點？ 陳時中：沒有討論

西堤群聚疫情傳播迅速 台大醫籲回歸社區防疫

專責病房住滿確診病患 黃立民：政府要定調哪些該送

相關新聞

亞東護理師爆第6條傳播鏈 專家估月底本土將達540例

新冠肺炎疫情嚴峻，昨天新增十例本土個案，其中七人與西堤群聚有關，該餐廳已累積四十五人染疫，且至少十一個家庭受到波及；台大...

新竹女、桃園攤販感染源仍不明 一張圖看omicron本土6條傳播鏈

桃園疫情燒向新竹，昨天新增的個案原認定於十一日與新竹某公司主管吃飯染疫，後來疫調發現早在九日就有與聯邦銀行確診行員足跡重...

竹市三民國小爆確診個案 全校2225人PCR結果出爐

新竹市18日公佈的確診個案案18063就讀三民國小，衛生局今指出，獲知該個案確診後除緊急全校停課，也緊急調派醫護進駐校園篩...

桃園東安國小採檢全陰性 社區長者關懷據點暫停服務

新冠肺炎疫情延燒，桃園東安國小因有學生確診，全校807名師生昨天緊急採檢，結果今天出爐，全數陰性。另，新街國小也有學生確...

Omicron社區疫情擴大 感冒了要不要採檢？ 專家這樣說

國內Omicron社區疫情爆發，就國內外觀察發現，感染Omicron後，多出現流鼻涕、頭痛、全身疲勞、打噴嚏和喉嚨痛等類...

桃機被爆隔離衣不足 外包商18日才通知「會多發放」

桃機檢疫人員日前出現首例確診，民眾黨立委賴香伶十七日爆料，桃機防疫協勤人員每天限用一件防水隔離衣，且需重複穿脫，有感染控...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。