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竹市三民國小爆確診個案 全校2225人PCR結果出爐

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新竹市三民國小PCR結果出爐 2225人全數陰性

中央社 / 新竹市19日電

新竹市衛生局今天晚間發布新聞稿表示，三民國小全校師生PCR採檢結果出爐，共2225人全數為陰性。

新竹市衛生局說明，昨天公佈的新竹市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案18063就讀三民國小，市府除緊急全校停課，並調派醫護進駐校園篩檢師生，篩檢結果晚間出爐，全數陰性。

新冠肺炎 COVID-19

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