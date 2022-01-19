案17298改列本土個案 房客與旅館員工採檢均陰性

新北市府衛生局今天晚上表示，有關居住新北市防疫旅館的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案17298改列本土病例，已針對該旅館收住22人及50名從業人員採檢，結果均為陰性。

中央流行疫情指揮中心今天公布，日前境外移入個案在新北防疫旅館時，相鄰房號有時空關聯，經基因定序結果完全一樣，將境外移入案17298改列本土個案。

新北市府衛生局秘書高詩琪今晚接受中央社記者電訪表示，中央根據2案基因定序結果，不排除可能為本土病例，今天將案17298改列本土個案。

高詩琪說，已同時針對該旅館收住22人及50名從業人員全面採檢，結果均為陰性。也針對該防疫旅館民國110年12月28日至今年1月4日期間住宿旅客，持續追蹤房客健康並安排採檢，旅館從業人員則每週必須快篩。

衛生局也透過簡訊表示，境外移入案17082男性與案17298女性都是去年12月28日分別由美國及中國成都入境桃園機場，接受核酸檢測PCR採檢，入住新北市防疫旅館同一樓層不相鄰住房。

衛生局說，其中案17082於12月29日接獲通知PCR陽性、Ct值19.08，送醫隔離治療，列為境外移入個案。

案17298於12月31日快篩陰性，今年1月3日出現喉嚨痛、咳嗽，1月4日採檢PCR陽性、Ct值14，送醫隔離治療，當時列境外移入個案。

衛生局說，疫調後立即啟動預防性措施，邀集感染控制專家實地至旅館訪視勘查，並加強清消。同時針對該旅館收住人及從業人員採檢，結果均為陰性。

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