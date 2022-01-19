攤商感染源不明 大湳市場休市3天增設採檢站

桃園市長鄭文燦今天表示，針對感染源不明的大湳市場攤商個案，大湳市場今天起休市3天，附近增設八德綜合大樓臨時採檢站，呼籲攤商及民眾自主採檢。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增10例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案。桃園市政府表示，桃園市佔8例，其中7例是匡列或延伸的個案、1例感染源待調查。

鄭文燦下午主持疫情說明記者會時表示，感染源不明的個案（案18119），是八德大湳市場、仁愛街上的鐵皮屋外攤工作人員；大湳市場今天起至21日預防性休市3天、進行清消。

鄭文燦表示，考量市場人流複雜，已在八德區福國北街220號增設「八德綜合大樓臨時採檢站」，預計採檢至23日，今天下午已經開始採檢，呼籲附近居民、攤商前往採檢；初步疫調，這名攤商足跡並不多、生活單純，相關人員匡列中。

鄭文燦表示，其餘7例個案，與桃園機場染疫案延伸的西堤牛排中壢中山店疫情有關；包括1月7日用餐的顧客（案18120）、隔離期間二採確診，1月9日用餐的顧客（案18083）、就讀東安國小，居隔期間確診。

鄭文燦說，先前確診的顧客（案18053）就讀華盛頓幼兒園，他的哥哥（案18052）是就讀信義國小，市府進行2校的採檢後，有了今天的新增個案。

鄭文燦說，今天新增確診了2名華盛頓幼兒園學童（案18118、案18114），當中的案18114，家人（案18115、案18116、案18117）也為新增確診；案18115就讀新街國小，已進行全校採檢。

鄭文燦表示，針對所有的幼兒園進行健康監測管理，入園、離園和中午都要量體溫，不進行跨班和戶外活動。

鄭文燦表示，職場採檢部分，楊梅某日系電子廠，職場匡列19人居家隔離，匡列全數650名員工採檢、全數陰性；桃園市政府衛生局證實，這家公司為日本電子零組件工廠台灣東電化，為17日西堤染疫顧客（案17998）的職場相關。

鄭文燦表示，另有一間某上市公司位在中壢的工廠，先前確診的案17996、案18066在工廠上班，匡列隔離38人，另採檢376人，尚未有陽性個案；桃園市衛生局表示，此為高力熱處理公司。

鄭文燦表示，社區採檢站部分，桃園中路公園、中壢中正公園2站將分流，由居家檢疫或居家隔離民眾使用，其餘採檢站開放給一般民眾採檢。

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