陳時中：防疫人人有責 實聯制落實助快速匡列

指揮中心指揮官陳時中今天說，並未強迫要實聯制，但實聯制有備無患，疫調時可幫助快速追人匡列，近期民眾有點忽略，呼籲防疫人人有責，應盡量配合實聯制。

桃園地檢署某公務員1月9日曾到西堤用餐，卻因未遵守簡訊實聯制而沒被匡列，遲至18日才通報。媒體今天在中央流行疫情指揮中心記者會問及，若民眾或店家未落實簡訊實聯制是否開罰。

陳時中回應，並未強迫要實聯制，「若有罰則，我想被罰的人非常多」。但他坦言，近來大家有一點忽略，先前各界還在呼籲要求取消實聯制，當時指揮中心評估仍需觀察。

陳時中說，如今看來，大家認為實聯制重要，可有備無患，落實實聯制即可快速追回匡列，請大家盡量配合。

陳時中說，平時看起來不用實聯制沒關係，費用看似浪費，但真的派上用場時，就會覺得若大家都有登記，不知道有多好。他舉例，桃園市衛生局第一線防疫人員在追人時非常辛苦，但還是有一些漏網之魚。

陳時中說，目前沒有落實實聯制並無處分，但呼籲大家配合，防疫人人有責，不是只有一線防疫人員，而是大家都需要做好。

針對台大公衛學院教授陳秀熙推估，至1月底時本土個案可能達540例，對此陳時中回應，專家學者費心用數學模型推估，但是假設沒有積極作為或作為不變的情況來推估，現在指揮中心也努力打破這樣宿命，讓感染人變少，防疫人員全天在拚，盼控制疫情。

據聯合報報導，政府內部曾討論2個疫情警戒升級的時間點，一是學測後，另一是等農曆年後、元宵節。

對此陳時中否認有這樣的討論，他表示，會根據疫情情況滾動式檢討，很難預作安排。

媒體另提問，台北市宣布取消校外教學，寒假課業輔導改線上或延後，陳時中說，若課業上可安排，指揮中心沒有反對的理由。

媒體也提問防疫計程車事宜，有防疫計程車司機因拒載一般客人，遭暴力對待，是否可開罰。陳時中說，應會依社會秩序維護法處理，他也呼籲，防疫計程車若尚未完成清消，仍有染疫機會，不僅自己受害，還可能把病毒往外帶，損人不利己。

媒體另問，有民眾訂不到北部的防疫旅館，只能投宿高雄，計程車費破萬元，是否有補助。

陳時中說，要詢問交通部，但基本上長程盡量搭防疫巴士再轉乘，但個人若方便，搭計程車一票到底，也是一個選擇。

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