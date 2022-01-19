定序研判新北防疫旅館群聚 案17298改認本土個案

疫情指揮中心今天公布，日前境外移入個案在新北防疫旅館時相鄰房號有時空關聯，經基因定序結果完全一樣，定調為防疫旅館群聚，將境外移入案17298改判本土個案。

國內外COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，近期頻傳防疫旅館群聚，指揮中心先前查核全台474家防疫旅館，至於空調或設備須改善者，將依修正幅度限期改善。不過，若環境設計原本就不適合做防疫旅宿，就會安排退場。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中公布，國內再新增一起防疫旅館群聚，1月6日已公布的案17298，經衛生單位調查，懷疑旅社有群聚情況，經過調查判定確實為同旅館感染，即起將境外移入案17298改判本土個案。

指揮中心發言人莊人祥會後接受媒體電訪時說明，案17298為一名40多歲本國籍女性，曾完整接種2劑科興疫苗，去年12月28日自中國入境，須於防疫旅館檢疫至1月4日，今年1月1日出現鼻子不舒服症狀，3日開始喉嚨痛，衛生單位安排1月4日採檢陽性，Ct值為14。

由於案17298在防疫旅館鄰房曾入住一名境外移入確診者（案17082），為60多歲美國籍男性，曾接種2劑莫德納疫苗，去年12月28日自美國入境，機場採檢後安排入住防疫旅館，由於採檢結果為陽性，去年12月29日離開旅館。

莊人祥說，由於案17082及案17298在同一家防疫旅館有2天的重疊住宿日期，再加上案17082於去年12月27日在美國期間就有喉嚨痛症狀，衛生單位懷疑有防疫旅館群聚可能性，對2名個案進行病毒基因定序比對，結果基因定序結果完全一樣。

莊人祥說，今天公布新增的防疫旅館群聚發生在新北市，再加上從去年12月中旬迄今，桃園市有1家防疫旅館發生COVID-19群聚感染事件，台北市先後有4起防疫旅館事件，截至目前已累計6起防疫旅館群聚。

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