快訊

微軟天價買暴雪：全球遊戲業的「元宇宙破壞神」誕生？

NCC年前審查通過 「鏡電視」成近十年首家准設新聞台

亞東護理師無關本土疫情 中央3管齊下找感染源

中央社 / 台北19日電

亞東染疫護理師（案17967）檢出Omicron變異株，但無關本土群聚。指揮中心將比對院內確診病人定序、比對動線是否和專責病房重疊，以及釐清社區足跡，3管齊下找感染源。

亞東醫院1名護理師日前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），由於個案並非專責病房照顧確診個案護理師，經中央流行疫情指揮中心進行病毒定序，檢出Omicron變異株，但與已知的桃機群聚等其他本土群聚都無關，為第6條本土Omicron傳播鏈。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，從護理師的S蛋白來看，比較像是來自歐美的病毒株，目前已請亞東醫院提供護理師發病前14天，醫院專責病房收治的17名確診病人名單，將比對病毒定序釐清感染源。

羅一鈞指出，這名護理師工作的病房和專責病房，不僅不同棟也不同樓層，地理位置上沒有關連性，因此將釐清是否在動線上有重疊，或病房有交叉感染可能性，也不排除有社區足跡要釐清，2方面都會同步進行疫調。

羅一鈞說，截至今天中午，亞東醫院全員普篩尚未檢驗完畢，目前僅增護理師孩子確診，其餘院內人員都是陰性；今天下午也會請專家跟疾管署北區管制中心、衛生局到亞東醫院現場勘查，看是否有時空關聯或線索加速釐清。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

「沒說未來不升三級！」 陳時中曝Omicron病毒量變化快

疫情升溫雙鐵禁飲食？ 陳時中：戴好口罩就好

輕症激增恐塞爆北區專責1500床！將開加強版集檢所收治

接駁車混搭問題嚴重 桃機前進指揮所下令「通盤檢討」

相關新聞

新竹感染源又翻盤？曾有過6人聚餐「誰傳誰」仍未知

昨日確診的新竹某公司主管一家四口，過去指揮中心推論該公司有明新科大工讀生，認為與該校師生至西堤用餐有所關連，但今日再度翻...

新竹確診+1女！曾至台西鵝肉同店用餐 到威秀看蜘蛛人

國內疫情持續升溫，新竹市今有一例確診案例，為案18082，市長林智堅指出，該案是名30多歲女性，因1月11日曾與案180...

與西堤群聚無關！桃園大湳市場攤販陪病確診 感染源不明

國內今天新增10例本土病例，當中除原先桃機衍伸西堤餐廳的8例相關確診個案外，另有一例桃園大湳市場的攤販（案18119）以...

本土確診10例、境外44例 西堤案相關幼兒園一家四口也染疫

國內新增10例本土個案。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日有10例本土個案，無死亡個案，其中境外移入44例中，有落地...

新竹一家四口染疫「聚餐友也確診」疑與銀行員足跡重疊

本土疫情持續延燒，今日公布新增10例個案，中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，10例本土個案中，有7例為西堤餐廳衍生案例最...

公衛學者揭Omicron「3特色」 建議居隔天數可縮、快篩可多

全球Omicron變異株疫情肆虐，台灣本土病例人數也破百，台大公衛學者指出，Omicron有「病毒來得快去得快」、「確診...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。