與西堤群聚無關！桃園大湳市場攤販陪病確診 感染源不明
國內今天新增10例本土病例，當中除原先桃機衍伸西堤餐廳的8例相關確診個案外，另有一例桃園大湳市場的攤販（案18119）以及一例亞東醫院護理師的延伸個案（案18081）。指揮中心指揮官陳時中表示，桃園大湳市場個案因陪病需求而採檢，驗出陽性，Ct值為23；目前未發現和西堤餐廳或機場、歌友會等有關連，還需要進一步了解。
另外，日前確診的亞東醫院護理師（案17967），全院相關人員目前沒有檢驗出其他確診案例，但她的小孩確診（案18081）確診，正在進行疫調中。
陳時中也表示，該案基因定序目前和其他本土個案都不一樣，可排除與本土群聚關聯性，但要等全基因序列完成才能釐清整體案情。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，新完成25個基因定序，從清潔人員到西堤餐廳的定序相同，包括居服員、手推車區清潔人員以及銀行、西堤餐廳等，因此看起來就是傳播鏈一直進行中。
羅一鈞表示，目前有六條傳播鏈。除桃機衍伸的傳播鏈外，日前確診的計程車司機（案17240）以及確診的機場防疫人員，序列則較像南亞、東南亞的病毒株，等有完整結果才會報告。
另外，醫院兩條北市聯醫被確診個案傳染的護理師，還有亞東醫院的護理師，也都和之前幾條線都不同，要看定序才知道跟哪位確診個案比較接近，預計明天都會有結果。
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