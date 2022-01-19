本土確診10例、境外44例 西堤案相關幼兒園一家四口也染疫

國內新增10例本土個案。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日有10例本土個案，無死亡個案，其中境外移入44例中，有落地採檢18例、居家檢疫驗出有26例，其中以美國入境有10例最多。

指揮中心表示，今日新增本土個案為5例男性，5例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲。陳時中表示，其中本土個案中又屬西堤相關最多，其中昨日有一家三口感染，其中小孩就讀華盛頓幼兒園，傳染給2位兒童，還有一家四口染疫，總共新增5例。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為16例男性、24例女性、4例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(10例)、菲律賓(6例)、阿拉伯聯合大公國(3例)、法國、西班牙及澳大利亞(各2例)、柬埔寨、韓國、英國、厄瓜多及印度(各1例)移入；另14例調查中。入境日介於去(2021)年12月29日至今(2022)年1月18日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,336,346例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,317,735例排除)，其中18,005例確診，分別為3,214例境外移入，14,737例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計115例移除為空號。另今年1月6日公布之案17298境外移入病例，經病毒定序及疫調後改判為本土病例。 2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

‧西堤有關7例 （1例）西堤一家七口之阿公。之前１、３小孩、阿嬤、媽媽、爸爸相繼驗出，目前一家六人確診。 （1例）1/9 用餐的小朋友 （5例）之前華盛頓幼兒園小朋友確診案例，傳染給2同學與同學姐姐、爸爸媽媽 ‧其他3例 （1例）1/11與昨日新竹確診者一起用餐。也曾1/9與聯邦銀行員足跡重疊。 （1例）市場的工作人員，到醫院陪病採檢驗出，與西堤、桃機群聚無關，感染源待釐清 （1例）亞東護理師之小孩，亞東護理師跟其他病毒序列不同，非群聚案例

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