桃園有確診個案2公司昨全員工採檢 結果出爐都陰性
桃園疫情擴散，除了中壢宏致及平鎮仁寶2家電子廠有員工確診，而楊梅某1日本電子零組件廠員工確診，為17日宣布的確診個案17998，衛生局表示，昨已替全數650名員工採檢，採檢結果全數為陰性；而昨天同樣全廠採檢的高力公司約700人，採檢結果也為全數陰性。
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