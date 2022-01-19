公衛學者揭Omicron「3特色」 建議居隔天數可縮、快篩可多

全球Omicron變異株疫情肆虐，台灣本土病例人數也破百，台大公衛學者指出，Omicron有「病毒來得快去得快」、「確診後10天不具傳染力」、「輕症半數喉嚨痛」等特性，英美日都縮短確診者或接觸者的隔離天數並增加快篩頻率，建議台灣可參考，如此將所需的隔離床數從670床減少到332床。

台大公衛學者林庭瑀表示，美國分析NBA職籃定期檢測資料，發現感染Omicron之後，病毒變化幅度比Delta更大。Omicron病毒量大約在確診後3天達到高峰，但高峰仍低於Delta。之後病毒量便迅速下降，到第五天只剩不到半數個案的Ct值還小於30，顯示Omicron感染後病毒量下降之快速。

林庭瑀指出，另有日本研究則顯示，Omicron症狀出現後第3到6天病毒量最高，但是會迅速下降，到了確診後第十天以後，呼吸道樣本已經驗不出具有傳染性的病毒，顯示確診後10天不再具有傳染力。

台大公衛學者任小萱指出，英國調查發現，Omicron感染者有53%會喉嚨痛，比Delta僅34%喉嚨痛高了兩倍，Omicron也有較高比例的發燒和咳嗽，但嗅味覺異常比例明顯較低，僅13%。美國研究則看到Omicron嚴重度較Delta低，急診風險減少七成、住院風險減少五成六、使用ICU減少六成七，使用呼吸器風險減少八成四。

根據上述特性，美國、英國、日本都不約而同縮短隔離時間，且以居家隔離、頻繁快篩、強制戴口罩為主要策略；美國更依照是否接種疫苗、保護力是否衰退，在檢疫規定上做出更細的區分。

林庭瑀指出，美國去年12月底起，確診者居家隔離時間由10天縮短為5天，5天一到，無症狀或症狀消失者可自行解除隔離，但要再戴口罩5天。至於接觸者，都要在第五天採檢，但隔離程度可根據疫苗保護效力分為兩種情況。還有保護力的接觸者不需要居家隔離，但要戴口罩10天。保護力消退的接觸者則要居家隔離5天加戴口罩5天。

林庭瑀表示，英國為節省PCR檢驗量能，規定「只要快篩陽性立刻居家隔離」，並於1月17日放寬規定，快篩陽性者第5天、第六天兩次間隔24小時做快篩，如果兩次都轉陰且無發燒，第6天可解除隔離。

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙表示，如果台灣比照上述國家縮短居隔天數為5天，所需的病床數可從670床砍半到332床，再加上輕症優先由加強集檢所或加強防疫旅館收治，可望將醫療量能留給比較容易重症的疫苗失效者或未接種者。 因應Omicron特性，英美日都縮短確診者或接觸者的隔離天數並增加快篩頻率。圖／新冠肺炎防疫科學線上直播

商品推薦