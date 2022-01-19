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明新科大2066人採檢皆陰性 竹北、新豐校園暫停開放

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣義民高中全校篩檢昨緊急篩完1920人，今早持續對國中部約900人篩檢。圖／新竹縣政府提供
新竹縣義民高中全校篩檢昨緊急篩完1920人，今早持續對國中部約900人篩檢。圖／新竹縣政府提供

新竹縣接連出現確診者的校園足跡，衛生局、教育局協調醫護人員緊急擴大篩檢，統計至19日中午為止，明新科大共採檢2066人，全數陰性；吉的堡維育幼兒園採檢624人，有464人陰性，其餘160人檢驗中；義民高中部分，昨採檢1920人，930人陰性，其餘檢驗中，今早持續採檢國中部約900人。

新竹縣長楊文科今天上午前往義民高中關心國中部學生採檢情況，他感謝台北榮總新竹分院醫護人員，昨下午起即進駐校園協助篩檢，讓篩檢作業以最快速度完成，同時他也在篩檢站外宣導，請大家保持社交距離，配合醫護做好篩檢，並記得落實個人防疫工作。

楊文科表示，因為義民高中有學生確診，因此緊急針對全校人員擴大篩檢。目前為止義民高中學生有1920人完成採檢，19日繼續採檢約900人，目前已有結果的皆為陰性。各級學校若有確診者就會停課，並找回所有同學篩檢，確保萬無一失，共同抗疫。

另外因應本土疫情升溫，縣府宣布防疫加強措施，自18日起，全校若有1位師生被中央流行疫情指揮中心列為確診病例，該校停課14日。

縣府也指出，目前竹縣出現確診足跡的竹北市和新豐鄉轄內學校校園暫停開放，室內外場地除了社區大學之外，暫停外借，未來視中央規定滾動式調整，各校尾牙聚餐及年終活動也取消。

縣府表示，補習班和課照中心部分，機構只要有1位師生被中央列為確診病例，機構也立即停課14天，教室採固定座位和梅花座，若無法梅花座則須設隔板或戴面罩，用餐保持距離禁交談，否則應使用隔板。

衛生局說明，近來新竹縣許多有症狀或曾涉足高風險區域的民眾湧入採檢站或醫療院所篩檢，即便快篩陰性者仍需等待核酸檢測（PCR）報告，其等待通知時間可能長達3天，因此請受檢民眾可多加利用健保快易通APP查詢「COVID-19病毒檢測結果」，減少等待時間與焦慮感。

新竹縣義民高中全校篩檢昨緊急篩完1920人，今早持續對國中部約900人篩檢。圖／新竹縣政府提供
新竹縣義民高中全校篩檢昨緊急篩完1920人，今早持續對國中部約900人篩檢。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科（左）今天上午前往義民高中關心國中部同學採檢情況。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科（左）今天上午前往義民高中關心國中部同學採檢情況。圖／新竹縣政府提供

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