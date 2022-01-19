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影／竹市台西鵝肉爆同桌用餐確診 業者憂重演西堤群聚

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市今天再傳新增1例確診，該名女性與昨天公布的案18060交集為曾在新竹市中華路一段的台西鵝肉同桌用餐。台西鵝肉中華總店今天持續停業，張貼今日公休告示。記者張裕珍／攝影
新竹市今天再傳新增1例確診，該名女性與昨天公布的案18060交集為曾在新竹市中華路一段的台西鵝肉同桌用餐。台西鵝肉中華總店今天持續停業，張貼今日公休告示。記者張裕珍／攝影

新竹市今天再傳新增1例確診，該名女性與昨天公布的案18060交集為曾在新竹市中華路一段的台西鵝肉同桌用餐。台西鵝肉中華總店今天持續停業，不過，員工採檢都為陰性。業者也嘆，疫情衝擊餐飲業太大，如今再傳新增確診者，擔心重演西堤事件。

「楊-台西鵝肉中華店總店」位於新竹市中華路與經國路交界處，開業已經40多年，在新竹縣竹北還有竹北分店。業者強調，2家店分由老闆與老闆娘管理，員工不會相互支援調度，在這幾天總店停業期間，總店與竹北分店也不會接觸以及互相幫忙。

記者今天早上實地走訪，台西鵝肉中華店總店已經拉下鐵門，並張貼「今日公休」公告，提醒消費者可轉往竹北店用餐。業者也在臉書粉絲專頁貼出公告，表示中華店總店配合政府疫調足跡，即日起至20日停業消毒，並說明2店分店員工經採檢皆陰性。

業者接受本報電話採訪，表示接獲確診者足跡消息措手不及，做餐飲業多年「乾淨清潔與衛生」是第一要務，來者是客很難預防，但平時若有發現有客人頻頻咳嗽或是體溫過高，就會請對方不要內用，以策安全。

「當天同桌吃飯應該有5、6個人」，該名業者說，店內人手少，自己也下來顧廚房，印象11日當天該桌用餐約有5、6人，他知道是在附近上班的人，偶爾會來店內用餐，當天停留時間從中午到晚上，推測應該是做生意談公事。

該名業者也感嘆，疫情衝擊餐飲業太大，去年年中政府宣布禁止內用，很多餐飲「倒的倒、收的收」，自己經營多年的鵝肉店營業額也跟往年同期差1倍以上，如今年關將近又面臨新一波疫情，員工都很擔心，店面也有人事開銷與房租負擔的龐大壓力，目前雖然預計21日恢復營業，但還是要看疫情狀況「邊走邊看」。

業者也無奈餐飲業真的很可憐，鵝肉店去年受禁內用影響很大，也沒有辦法改做網購，自己也跳下來做廚房補位，能做盡量做。他今天才知道又有新增確診者，很擔心西堤事件重演，希望大家都能平安健康。

新竹市今天再傳新增1例確診，該名女性與昨天公布的案18060交集為曾在新竹市中華路一段的台西鵝肉同桌用餐。台西鵝肉中華總店今天持續停業，張貼今日公休告示。記者張裕珍／攝影
新竹市今天再傳新增1例確診，該名女性與昨天公布的案18060交集為曾在新竹市中華路一段的台西鵝肉同桌用餐。台西鵝肉中華總店今天持續停業，張貼今日公休告示。記者張裕珍／攝影
新竹市今天再傳新增1例確診，該名女性與昨天公布的案18060交集為曾在新竹市中華路一段的台西鵝肉同桌用餐。台西鵝肉中華總店今天持續停業，張貼今日公休告示。記者張裕珍／攝影
新竹市今天再傳新增1例確診，該名女性與昨天公布的案18060交集為曾在新竹市中華路一段的台西鵝肉同桌用餐。台西鵝肉中華總店今天持續停業，張貼今日公休告示。記者張裕珍／攝影

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