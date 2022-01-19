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影／南亞及東南亞航班落地採檢 王必勝：等候指令執行

攝影中心 / 記者黃仲明／桃園機場即時報導
桃機又有防疫人員、防疫計程車司機確診，王必勝表示，接獲指揮中心指令，對南亞及東南亞航班進行落地採檢，機場作業部分、醫療量能都沒問題，實施時間由指揮中心決定。圖為入境旅客領取居家檢疫時使用的快篩試劑。記者黃仲明／攝影
桃機又有防疫人員、防疫計程車司機確診，王必勝表示，接獲指揮中心指令，對南亞及東南亞航班進行落地採檢，機場作業部分、醫療量能都沒問題，實施時間由指揮中心決定。圖為入境旅客領取居家檢疫時使用的快篩試劑。記者黃仲明／攝影

桃機又有防疫人員、防疫計程車司機確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布，落地採檢範圍將從長程航班擴大至短程航班。桃園機場前進指揮所指揮官王必勝今天上午表示，已接獲指揮中心指令，將針對南亞及東南亞航班進行落地採檢，機場作業部分僅需一點時間調整，醫療量能也沒問題，何時實施則由指揮中心決定。

王必勝表示，已接獲指揮中心指令，將會針對南亞、東南亞航班進行落地採檢，由於要考量的部分很多，首先是機場作業部分，要考慮空橋調度、候機室清消速度、再使用率，還有地勤作業能不能配合。王必勝稱讚桃機團隊很優秀、應變能力很強，初步討論後，應該只需要一點時間調整就可以。

另外關於醫療量能的部分，王必勝指出，包括採檢跟檢驗，現在承做緊急任務的衛生福利部桃園醫院身經百戰也很有經驗，其它的部立醫院也會提供協助，醫療量能的部分沒有問題，至於實施的時間由指揮中心決定。

由於染疫的機場防疫人員病毒基因定序為Omicron的菲律賓株，王必勝說，前進指揮所主要的考量為「是不是原先的傳播鏈」，如果是，代表桃機還有隱藏的傳播鏈沒有找到，但現在看來不是，可能就比較好處理，假設它是新的傳播鏈就趕快阻斷，這樣的話就不會再擴散出去，事情就比較單純，對桃機而言也比較好處理。

至於今天清晨長程航班的採檢情況，王必勝指出，今天早上有5架長程航班共223名乘客，其中10人確診，陽性率為4.48%；昨天一整天的長程航班共採檢392人，有18人確診，陽性率為4.59%。

新冠肺炎 COVID-19

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