新冠疫情嚴峻 桃園新增4景點旅遊警示燈號

新冠肺炎疫情嚴峻，桃園市光觀旅遊局設置景點人潮警示燈號系統，隨著境內旅遊處所增加，原先19處監控點今增加到23處，分別為1985乙未保台紀念公園、八德埤塘自然生態公園、秀才登山步道和老街溪沿岸步道，方便民眾掌握景點即時狀況，避開人潮。

觀旅局表示，桃園景點人潮警示燈號系統是以中華電信訊號推估各景區人潮狀況，並以人潮平均值自動判斷警示燈號，紅燈為「人流管制」、黃燈為「人流警示」、綠燈則是「人流安全」，當黃燈亮起，景點就會啟動相關管制措施，包含停車場、人流疏導或交通指揮等。

該系統原監測青埔休閒遊憩區、大溪老城區、石門水庫風景區、虎頭山風景特定區、竹圍漁港、慈湖、永安漁港等19處，今再新增1895乙未保台紀念公園、八德埤塘自然生態公園和秀才登山步道及老街溪沿岸步道4處。

另外，觀旅局也提供石門水庫、永安漁港、慈湖和大溪老街等12處景點即時影像，讓民眾可以更清楚掌握景點人潮情況，甚至不用出門就能欣賞各地風景。詳情可上「桃園景點人潮警示燈號系統」或「桃園景點即時影像」查詢。

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