桃園深夜再增1確診 新街國小及附幼今起停課14天
桃園市教育局稍早宣布，中壢區新街國小及附幼19日起停課14天。據了解是一名6年級男童昨天身體不適到醫院採檢後確診，桃園市衛生局正在疫調中，市府表示將由指揮中心說明。
華盛頓幼兒園日前有學生隔離期間確診，據了解， 6年級男童的妹妹在華盛頓幼兒園上學，男童固定每周二、四下課後，則會到該幼兒園課後輔導，目前該幼兒園篩檢結果尚未出爐，感染源仍待釐清。
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