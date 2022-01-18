桃園西堤群聚案台中匡列7人 採檢結果全陰性

桃園西堤群聚案延燒，台中市衛生局今天表示，因桃園西堤確診者、明新科大確診者，台中匡列7名相關接觸者，6人採檢為陰性，最後1人採檢結果晚間出爐也是陰性。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，桃園疫情持續延燒。衛生局今天晚間告訴中央社記者，台中市匡列7人，其中4人為西堤案相關接觸者，3人為明新科大相關接觸者，7人採檢結果出爐，全部都是陰性，目前確診者無台中足跡。

依中央流行疫情指揮中心規定，採檢陰性患者自接觸陽性個案次日起要隔離檢疫14天才能解除隔離，如期間出現症狀必須再採驗。衛生局指出，如有新增確診者接觸者或足跡等相關資訊，由中央流行疫情指揮中心回覆。

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