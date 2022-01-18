金嗓歌友會傳播鍊+1 大溪某舞蹈班成員確診

中央疫情指揮中心今天公布桃園新增12例本土個案，其中一例 （案18064）為金嗓歌友會延伸個案，由桃園市政府疫調追蹤揪出。

桃園市長鄭文燦今天下午在地方疫情說明會表示，案18064不是金嗓歌友會的成員，但4日曾在大溪某舞蹈班跟金嗓歌友會成員（案17369）接觸，經警方第三輪疫調匡列隔離，出關前採檢確診，CT值為37.2。

桃園市衛生局補充，案18064在案17369確診後，原先就在匡列隔離名單當中，其他接觸者也在當時一併處置，因此不會再擴大匡列居隔對象。

另外，桃園10個社區採檢站今天到下午2時為止，共採檢2552人，全市累積採檢人數達36458人。鄭文燦表示，針對部分個案，會設置專案採檢站，增加採檢速度，擴大匡列採檢和社區採檢要雙軌並進，才能建立起社區疫情防線。

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