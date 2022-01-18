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桃園預防性隔離加嚴 5天增加到14天
中央疫情指揮中心今天公布桃園有12例本土確診，其中一例是聯邦銀行員工家人（案18059），為居家隔離5天期滿出關前採檢確診。桃園市長鄭文燦今天下午在地方疫情說明會宣布，未來類似確診事件，接觸者的接觸者預防性隔離要從5天延長到14天。
鄭文燦指出，聯邦銀行事件今天新增5名員工（案180554、18055、18056、18057、18058）確診，其第一次採檢為陰性，近日二採才轉為陽性。而案18059為案18056的家人，屬於接觸者的接觸者，是在居家隔離5天後確診，CT值33，屬於比較特別的情況，因此未來類似事件，將採取新的方案。
鄭文燦也說，今天確診的個案都是在居家隔離或集中檢疫所確診，對社區的影響相對較小，不過由於確診者有分別就讀中壢信義國小與私立華盛頓幼兒園，2校園目前正在擴大採檢，採檢結果尚未出爐。
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