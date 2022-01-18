仁寶電腦19日PCR二採 鄭文燦：後續還要2次快篩

桃園市長鄭文燦表示，今天前往仁寶電腦確認後續採檢及環境清消計畫，仁寶電腦明天開始會進行PCR的二採，全部員工1559人全都要進行二採完畢，之後還要進行2次快篩。

鄭文燦下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會時表示，今天在桃機前進指揮所指揮官王必勝陪同下前往仁寶電腦。

鄭文燦表示，這段時間員工自主健康管理，包括健康回報，請仁寶電腦公司確實執行，包括屬於高風險區域市府也會註記，希望員工在這段時間減少活動，也不要到人潮聚集的地方，在確診者的活動區域，有80人後送集中檢疫所，這部分也是希望能確保仁寶電腦經過多次採檢後營運的安全。

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