新竹一家4口染疫！父先確診為車商高階主管、妻任職同公司

新竹市長林智堅下午進行線上疫情說明記者會時表示，新竹市今天新增4例確診個案，為父親案18060先確診後，同住的妻子、2名女兒也PCR採檢陽性，感染源仍需疫調釐清。

林智堅指出，這是一起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）家庭群聚感染，最先確診的是父親案18060，因公司有員工被匡列居家隔離，所以自行快篩，也讓公司員工快篩，自己快篩後呈現陽性反應。

林智堅說，案18060因自覺有相關症狀，1月17日深夜帶著家人到醫院PCR採檢，今天凌晨確認PCR結果，一家4口均為陽性。

林智堅指出，案18060在新竹市某間汽車銷售公司擔任高階主管，妻子案18061也在同間公司工作，大女兒案18062就讀新竹縣義民高中，平時搭台鐵從北新竹站至竹北站通勤上下學，案18063小女兒則就讀新竹市三民國小。

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