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「沒說未來不升三級！」 陳時中曝Omicron病毒量變化快

新竹一家4口染疫！父先確診為車商高階主管、妻任職同公司

中央社 / 新竹市18日電
義民高中確診學生搭火車通勤，縣府今早派員到竹北火車站消毒。 圖／新竹縣政府提供
義民高中確診學生搭火車通勤，縣府今早派員到竹北火車站消毒。 圖／新竹縣政府提供

新竹市長林智堅下午進行線上疫情說明記者會時表示，新竹市今天新增4例確診個案，為父親案18060先確診後，同住的妻子、2名女兒也PCR採檢陽性，感染源仍需疫調釐清。

林智堅指出，這是一起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）家庭群聚感染，最先確診的是父親案18060，因公司有員工被匡列居家隔離，所以自行快篩，也讓公司員工快篩，自己快篩後呈現陽性反應。

林智堅說，案18060因自覺有相關症狀，1月17日深夜帶著家人到醫院PCR採檢，今天凌晨確認PCR結果，一家4口均為陽性。

林智堅指出，案18060在新竹市某間汽車銷售公司擔任高階主管，妻子案18061也在同間公司工作，大女兒案18062就讀新竹縣義民高中，平時搭台鐵從北新竹站至竹北站通勤上下學，案18063小女兒則就讀新竹市三民國小。

新冠肺炎 COVID-19 新竹 林智堅

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