桃園西堤群聚延燒 台中7人遭匡列6陰性1檢驗中
桃園西堤群聚案延燒，台中市有7人遭匡列，台中市政府衛生局今天表示，桃園西堤確診者、明新科大確診者中，台中有7名相關接觸者，目前6人採檢陰性，1人檢驗中。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，桃園疫情持續延燒。衛生局今天表示，台中市有7人是西堤、明新科大相關接觸者，目前確診者無台中足跡，相關資訊由中央疫情指揮中心回覆。
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