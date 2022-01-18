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又有防疫計程車司機確診 將擴大落地採檢班機比

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君謝承恩／台北即時報導
國內今天新增17例本土個案，除和西堤餐廳衍伸相關的15例個案外，另新增兩位個案，分別是一開始桃機清潔人員的歌友會接觸者（案18064），以及又有一位防疫計程車司機（案18020）染疫。記者許正宏／攝影
國內今天新增17例本土個案，除和西堤餐廳衍伸相關的15例個案外，另新增兩位個案，分別是一開始桃機清潔人員的歌友會接觸者（案18064），以及又有一位防疫計程車司機（案18020）染疫。記者許正宏／攝影

國內今天新增17例本土個案，除和西堤餐廳衍伸相關的15例個案外，另新增兩位個案，分別是一開始桃機清潔人員的歌友會接觸者（案18064），以及又有一位防疫計程車司機（案18020）染疫。指揮中心指揮官陳時中表示，因為之前有檢疫人員確診，加上現在又有計程車司機確診，將擴大落地採檢比例。

陳時中表示，案18064於在1月11日開始居家隔離，接觸日為1月4日，當時是陰性現在轉陽性，為陰轉陽案例。但因已列為居隔對象，影響不大。

另外新增一位防疫計程車司機案18020，一開始已經連續檢驗三次陰性，第四次變陽性，Ct值原為31.6，第二天二採往下降。目前追蹤該名司機曾接送過確診個案，將進一步進行基因定序。

至於日前染疫的機場檢疫人員，案17928，基因定序雖然仍是Omicron變異株，但與其他本土Omicron個案病毒序列不同，可排除與本土群聚的關聯性。其境外移入個案序列相近者主要來自南亞、東南亞，正進行全基因定序中。

陳時中表示，現在長程班機入境者相對少，但近來有防疫計程車染疫，加上機場防疫人員也染疫，因此指揮中心決定將落地採檢擴大範圍，正針對停班班次順序，選擇風險較高班機逐步擴增落地採檢比例，這兩天就會進行。

圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供
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新冠肺炎 COVID-19

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